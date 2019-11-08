Cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın son bölümünde yaşananlar izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Bu akşam 530. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde Ezgi, Nadir'i koruma altına alıyor. Hakan ve Ali ise Kolsuz Namık'ı torunu ile birlikte evlerine bırakıyor. Peki, Arka Sokaklar 531. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kolsuz Namık'ın torunu Latife'yi, Engin kurtarıp bağ evinden çıkarlar. Latife yer altı karakolunda dedesi kolsuz Namık'a kavuşur. Namık, Serpil ve Vladimir'i sıkıştırmaları konusunda ekibi uyarır. Ekip, Vladimir'i yakalayıp yer altı karakolunda sorguya alırlar. Vladimir, Kurye kod adlı kişinin Nadir'in işini bitireceğini söyler.