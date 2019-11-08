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  • 08.11.2019 23:16
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 23:39

531. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ekip çeteleri teker teker çökertiyor!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi bu akşam saat 20.00'de 530. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Latife yer altı karakolunda dedesi kolsuz Namık’a kavuşuyor. Namık, Serpil ve Vladimir’i sıkıştırmaları konusunda ekibi uyarıyor. İzleyiciler bölümün ardından Arka Sokaklar 531. bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte son bölümde yaşananlar...

Cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın son bölümünde yaşananlar izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Bu akşam 530. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde Ezgi, Nadir'i koruma altına alıyor. Hakan ve Ali ise Kolsuz Namık'ı torunu ile birlikte evlerine bırakıyor. Peki, Arka Sokaklar 531. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kolsuz Namık'ın torunu Latife'yi, Engin kurtarıp bağ evinden çıkarlar. Latife yer altı karakolunda dedesi kolsuz Namık'a kavuşur. Namık, Serpil ve Vladimir'i sıkıştırmaları konusunda ekibi uyarır. Ekip, Vladimir'i yakalayıp yer altı karakolunda sorguya alırlar. Vladimir, Kurye kod adlı kişinin Nadir'in işini bitireceğini söyler.

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