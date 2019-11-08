ATV CANLI YAYIN

Cuma akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Hercai dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan dolu bölümde heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşıyor. Hercai 20. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır.

REYYAN'IN BABASINI KİM VURDU?

Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir.

REYYAN MİRAN'A GÜVENİNİ KAYBEDECEK Mİ?

Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir.

HAZAR VURULUYOR

Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker. Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda Hazar Şadoğlu'nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir? Yoksa her geçen gün gittikçe kuvvetlenerek büyüyen bu masalsı aşkın sonsuza kadar yarım kalmasını isteyen başka birisi midir?