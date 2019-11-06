Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 06.11.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 19:50

63. bölüm canlı izle! Fikret'in herkesten habersiz plandığı gün geliyor

63. bölüm canlı izle! Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde olaylar iyice karışıyor. Dizinin yeni bölümünde Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelip çatıyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Ekranların sevilen dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecanın dorukta olacağı bölümde nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutluyor. Ayrıca Tahir ve Nefes için ise yeni bir masal başlıyor. . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 63. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hiçbir şey tesadüf değildir. Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir.

TARIK VE MERCAN'DAN KUTLAMA

Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu.

FERHAT VE HAZAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir.

YENİ BİR MASAL BAŞLIYOR

Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriSen Anlat Karadeniz 63. bölüm canlı izle! Fikret'in herkesten habersiz plandığı gün geliyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri