ATV CANLI YAYIN

Ekranların sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecanın dorukta olacağı bölümde nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutluyor. Ayrıca Tahir ve Nefes için ise yeni bir masal başlıyor. Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 63. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hiçbir şey tesadüf değildir. Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir.

TARIK VE MERCAN'DAN KUTLAMA

Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu.

FERHAT VE HAZAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir.

YENİ BİR MASAL BAŞLIYOR

Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.