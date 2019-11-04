Pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Çukur'da bu hafta yaşanan gelişmeler heyecanla takip edildi. Yeni bölümde Aliço, babasının baskısı altında çok zor günler geçirirken Yamaç ve Çukurlular Aliço'dan gelen gizemli şifrenin peşine düşüyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Çukur 75. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç, kendini beklenmedik bir olayın içinde bulunca zor bir karar verecek ve Koçovalıların evine sürpriz bir misafir getirecek. Kardeşlerini kurtarmak için Karaca'yı kaçıran Azer ve Karaca'nın arasında yaşanacaklar heyecanla beklenecek.