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  • 04.11.2019 23:50
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 23:50

. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Murtaza, Yamaç ve Cumali ile karşı karşıya geliyor!

ekranlarında Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan dizisinin 74. bölümünde tansiyon iyice yükseldi. Çukur'da yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip edilirken Murtaza, Yamaç ve Cumali ile karşı karşıya geldi. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler büyük bir heyecanla . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte son bölümde yaşananlar...

Pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Çukur'da bu hafta yaşanan gelişmeler heyecanla takip edildi. Yeni bölümde Aliço, babasının baskısı altında çok zor günler geçirirken Yamaç ve Çukurlular Aliço'dan gelen gizemli şifrenin peşine düşüyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Çukur 75. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç, kendini beklenmedik bir olayın içinde bulunca zor bir karar verecek ve Koçovalıların evine sürpriz bir misafir getirecek. Kardeşlerini kurtarmak için Karaca'yı kaçıran Azer ve Karaca'nın arasında yaşanacaklar heyecanla beklenecek.

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