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  • 05.11.2019 22:27
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 22:39

Heyecan sürüyor! 4. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı mı?

üçüncü sezonu geçtiğimiz aylarda sona erdi. Üçüncü sezonun sona ermesiyle birlikte dizinin izleyicileri La Casa De Papel 4. sezonu için heyecan başladı. Yeni sezonla ilgili müjdeli haberi yönetmen Jesus Colmenar vermişti. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, La Casa De Papel yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

La Casa De Papel'de 4. sezonu heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine sahip La Casa De Papel'in 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Dizinin hayranları üçüncü sezonun ardından özellikle yayın kuruculuş tarafından La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt verilmesi bekliyor.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa de Papel ile ilgili dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Colmenar yaptığı açıklamada, 4. sezonun olacağını söyledi. Dizinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken, yeni sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.

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