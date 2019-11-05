La Casa De Papel'de 4. sezonu heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine sahip La Casa De Papel'in 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Dizinin hayranları üçüncü sezonun ardından özellikle yayın kuruculuş tarafından La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt verilmesi bekliyor.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa de Papel ile ilgili dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Colmenar yaptığı açıklamada, 4. sezonun olacağını söyledi. Dizinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken, yeni sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.