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Salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta yer yerinde oynuyor. Yeni bölümde Sevda'nın hamile olduğunu söylemesiyle herkes büyük bir şaşkınlığa uğruyor. Altan ise yeni bir çeteyle anlaşma yaparak hem Hızır'ın üzerine gidiyor, hem de yerini korumaya çalışıyor. Heyecan dolu sahneleriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 146. yeni bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır.

HIZIR ALDIĞI HABERLE SARSILIYOR

Aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz'ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır. Sadece Hızır'ı değil tüm Çakırbeylileri etkileyecek olan haber, gün geçmeden yayılır.

HAYRİYE ANA'NIN TEPKİSİ HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Bu duruma en çok tepki göstermesi beklenen Hayriye Ana ise Sevda'yı gözüyle görmeden havadisin doğruluğuna inanmaz. Nitekim ziyarete gittiği Meftunların evinden, şüphe etmekte haklı olduğunu söyleyerek ayrılacaktır.

SEVDA VE ALTAN'IN PLANI NE?

Sevda, karnında bir Çakırbeyli taşıdığını söyleyerek kendi hayatını garanti altına alırken milyon dolarlar bahşettiği Altan'ın da gücüne güç katmıştır.

ALTAN GÜÇLÜ BİR ÇETEYLE PLANLAR KURUYOR

İstihbarattaki yerini kaybetmek üzere olduğunu anlayan Altan, arkasına aldığı çok güçlü bir çete ile hain planlar kurmaya devam eder.

HIZIR ÖLECEK Mİ?

Henüz kimlerle savaşacağını bilmeyen Hızır'ın, onu öldürmeye ant içmiş bir orduyla karşı karşıya gelmesine ramak kalmıştır.