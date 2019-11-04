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  • 04.11.2019 23:01
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 23:01

18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Agah testin sonucu ile Civan'ın önüne geçiyor!

ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi bu akşam saat 20.00'de 17. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Agâh testin sonucu ile Civan’ın önüne geçerken, Ceren durumun şaşkınlığını yaşar. Cemre, Cenk’in bıraktığı mektubun peşine düşüyor. Bölümün ardından izleyiciler şimdi . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Zalim İstanbul'un yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Cenk mektubun annesi tarafından alınmış olduğunu düşünürken, mektubu okuyan kişi beklemediği anda karşısına çıkıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Zalim İstanbul 18. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ceren, Cenk ile girdikleri yolun köşkten ve paradan çok uzakta olduğunu fark etmesi ile yönünü değiştirir. Duydukları ile ortalığı yangın yerine çeviren Civan, Cenk'i karşısında bulduğunda artık ok yaydan çıkmıştır.

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