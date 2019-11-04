Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Neil Armstrong Dünya'ya döndükten sonra 21 günlük karantina sırasında hangi müzik aletini çalmıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Neil Armstrong Dünya'ya döndükten sonra 21 günlük karantina sırasında hangi müzik aletini çalmıştır?
A: Keman
B: Mızıka
C: Ukulele
D: Flüt
Doğru cevap: C: Ukulele
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