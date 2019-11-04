ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Vincent Van Gogh'un 1889'da yaptığı Yıldızlı Gece adlı tablosunda hangisi yoktur?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Vincent Van Gogh'un 1889'da yaptığı Yıldızlı Gece adlı tablosunda hangisi yoktur?
A: Traktör
B: Kilise
C: Servi Ağaca
D: Sabah Yıldızı
Doğru cevap: A: Traktör
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.