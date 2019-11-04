ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Vincent Van Gogh'un 1889'da yaptığı Yıldızlı Gece adlı tablosunda hangisi yoktur?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Vincent Van Gogh'un 1889'da yaptığı Yıldızlı Gece adlı tablosunda hangisi yoktur?

A: Traktör

B: Kilise

C: Servi Ağaca

D: Sabah Yıldızı

Doğru cevap: A: Traktör