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  • Son Güncelleme: 04.11.2019 21:40

2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere atılan enstrüman hangisidir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere atılan enstrüman hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

2. Dünya Savaşı'nda askerlere atılan enstrüman hangisidir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere atılan enstrüman hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere atılan enstrüman hangisidir?

A: Mızıka

B: Saksafon

C: Piyano

D: Gitar

Doğru cevap: Piyano

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