Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere atılan enstrüman hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere atılan enstrüman hangisidir?

A: Mızıka

B: Saksafon

C: Piyano

D: Gitar

Doğru cevap: Piyano