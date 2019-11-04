ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Köroğlu Dağları hangi iki coğrafi bölge arasındadır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Köroğlu Dağları hangi iki coğrafi bölge arasındadır?

A: İç Anadolu-Karadeniz

B: Ege-Marmara

C: Doğu Anadolu-Akdeniz

D: Karadeniz-Doğu Anadolu

Doğru cevap: A: İç Anadolu-Karadeniz