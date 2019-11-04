Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 04.11.2019 22:12
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 22:13

Köroğlu Dağları hangi iki coğrafi bölge arasındadır?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster’de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Köroğlu Dağları hangi iki coğrafi bölge arasındadır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Köroğlu Dağları hangi iki coğrafi bölge arasındadır?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Köroğlu Dağları hangi iki coğrafi bölge arasındadır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Köroğlu Dağları hangi iki coğrafi bölge arasındadır?

A: İç Anadolu-Karadeniz

B: Ege-Marmara

C: Doğu Anadolu-Akdeniz

D: Karadeniz-Doğu Anadolu

Doğru cevap: A: İç Anadolu-Karadeniz

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriKöroğlu Dağları hangi iki coğrafi bölge arasındadır?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri