ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Köroğlu Dağları hangi iki coğrafi bölge arasındadır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Köroğlu Dağları hangi iki coğrafi bölge arasındadır?
A: İç Anadolu-Karadeniz
B: Ege-Marmara
C: Doğu Anadolu-Akdeniz
D: Karadeniz-Doğu Anadolu
Doğru cevap: A: İç Anadolu-Karadeniz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.