ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Türkiye'nin hem bir ülkeyle kara sınırı bulunan hem de denize kıyısı olan kaç ili vardır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Türkiye'nin hem bir ülkeyle kara sınırı bulunan hem de denize kıyısı olan kaç ili vardır?
A: 1
B: 2
C: 3
D: 4
Doğru cevap: 4
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