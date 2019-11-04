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  • Son Güncelleme: 04.11.2019 21:08

Bayrak ve Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor şiirlerinin yazarı Bayrak Şairi olarak bilinen şairimiz kimdir?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster’de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Bayrak ve Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor şiirlerinin yazarı Bayrak Şairi olarak bilinen şairimiz kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Bayrak Şairi olarak bilinen şairimiz kimdir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Bayrak ve Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor şiirlerinin yazarı Bayrak Şairi olarak bilinen şairimiz kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Bayrak ve Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor şiirlerinin yazarı Bayrak Şairi olarak bilinen şairimiz kimdir?

A: Ziya Gökalp

B: Arif Nihat Asya

C: Mehmet Akif Ersoy

D:Mehmet Emin Yurdakul

Doğru cevap: B: Arif Nihat Asya

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