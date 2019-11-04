ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Bayrak ve Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor şiirlerinin yazarı Bayrak Şairi olarak bilinen şairimiz kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Bayrak ve Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor şiirlerinin yazarı Bayrak Şairi olarak bilinen şairimiz kimdir?

A: Ziya Gökalp

B: Arif Nihat Asya

C: Mehmet Akif Ersoy

D:Mehmet Emin Yurdakul

Doğru cevap: B: Arif Nihat Asya