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  • Son Güncelleme: 04.11.2019 21:20

Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu saraylarında camedarların görevi neyi korumaktır?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster’de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu saraylarında camedarların görevi neyi korumaktır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Camedarın görevi neyi korumaktır?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu saraylarında camedarların görevi neyi korumaktır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu saraylarında camedarların görevi neyi korumaktır?

A: Hükümdarın elbiselerini

B: Hükümdarın silahları

C: Hükümdarın develerini

D: Hükümdarın yiyecekleri

Doğru cevap: A: Hükümdarın elbiselerini

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