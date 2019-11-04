ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu saraylarında camedarların görevi neyi korumaktır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu saraylarında camedarların görevi neyi korumaktır?
A: Hükümdarın elbiselerini
B: Hükümdarın silahları
C: Hükümdarın develerini
D: Hükümdarın yiyecekleri
Doğru cevap: A: Hükümdarın elbiselerini
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