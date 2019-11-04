Mevlevilik'te Can adı verilen Mevlevi adaylarının Dede unvanı almaları için çile süresi kaç gündür?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Mevlevilik'te Can adı verilen Mevlevi adaylarının Dede unvanı almaları için tamamlamaları gereken çilenin süresi kaç gündür?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Mevlevilik'te Can adı verilen Mevlevi adaylarının Dede unvanı almaları için tamamlamaları gereken çilenin süresi kaç gündür?

A: 99

B: 40

C: 1001

D: 354

Doğru cevap: C- 1001