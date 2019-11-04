Maradona İtalya'nın hangi şehrinin duvarına "Ne kaçırdığınız bilmiyorsunuz" yazmıştır?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Maradona futbolcuyken oynadığı hangi İtalyan şehrinin takımını şampiyon yapınca o şehrin en büyük mezarlığının duvarına "Ne kaçırdığınız bilmiyorsunuz" yazmıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Maradona futbolcuyken oynadığı hangi İtalyan şehrinin takımını şampiyon yapınca o şehrin en büyük mezarlığının duvarına "Ne kaçırdığınız bilmiyorsunuz" yazmıştır?

A: Napoli

B: Palermo

C: Milano

D: Verona

Doğru cevap: A: Napoli