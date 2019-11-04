ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Fransız Devrimi sırasında hayatta olan yazar hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Fransız Devrimi sırasında hayatta olan yazar hangisidir?
A: Stendhal
B: Jean-Jacques Rousseau
C: Mantesquieu
D: Voltaire
Doğru cevap: A: Stendhal
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