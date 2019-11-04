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  • Son Güncelleme: 04.11.2019 20:50

İçerisinde John Cabot, Dias, Vasco Nunez adları geçiyorsa okuduğunuz kitabın konusu nedir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "İçerisinde John Cabot, Dias, Vasco Nunez adları geçiyorsa okuduğunuz kitabın konusu nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "İçerisinde John Cabot, Dias, Vasco Nunez adları geçiyorsa okuduğunuz kitabın konusu nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: İçerisinde John Cabot, Dias, Vasco Nunez adları geçiyorsa okuduğunuz kitabın konusu nedir?

A: Coğrafi Keşifler

B: Sanayi Devrimi

C: Aydınlama Çağı

D: Büyük Buhran

Doğru cevap: A: Coğrafi Keşifler

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