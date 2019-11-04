Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "İçerisinde John Cabot, Dias, Vasco Nunez adları geçiyorsa okuduğunuz kitabın konusu nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: İçerisinde John Cabot, Dias, Vasco Nunez adları geçiyorsa okuduğunuz kitabın konusu nedir?
A: Coğrafi Keşifler
B: Sanayi Devrimi
C: Aydınlama Çağı
D: Büyük Buhran
Doğru cevap: A: Coğrafi Keşifler
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