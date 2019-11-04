"Sana gitme demeyeceğim, Ama gitme Lavinia" dizeleri hangi şaire aittir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Sana gitme demeyeceğim, Ama gitme Lavinia, Adını Gizleyeceğim, Sen de Bilme Lavinia" dizeleri hangi şaire aittir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: "Sana gitme demeyeceğim, Ama gitme Lavinia, Adını Gizleyeceğim, Sen de Bilme Lavinia" dizeleri hangi şaire aittir?

A: Cemal Süreya

B: Edip Cansever

C: Turgut Uyar

D: Özdemir Asaf

Doğru cevap: Özdemir Asaf