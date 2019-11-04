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  • Son Güncelleme: 04.11.2019 20:44

"Sana gitme demeyeceğim, Ama gitme Lavinia" dizeleri hangi şaire aittir?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster’de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Sana gitme demeyeceğim, Ama gitme Lavinia, Adını Gizleyeceğim, Sen de Bilme Lavinia" dizeleri hangi şaire aittir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Ama gitme Lavinia dizeleri olan şiir hangi şairindir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Sana gitme demeyeceğim, Ama gitme Lavinia, Adını Gizleyeceğim, Sen de Bilme Lavinia" dizeleri hangi şaire aittir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: "Sana gitme demeyeceğim, Ama gitme Lavinia, Adını Gizleyeceğim, Sen de Bilme Lavinia" dizeleri hangi şaire aittir?

A: Cemal Süreya

B: Edip Cansever

C: Turgut Uyar

D: Özdemir Asaf

Doğru cevap: Özdemir Asaf

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