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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 22:19

TDK'ya göre bahşiş kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "TDK'ya göre bahşiş kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

TDK'ya göre bahşiş kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "TDK'ya göre bahşiş kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: TDK'ya göre bahşiş kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir?

A: Kahve parası

B: Çay parası

C: Diş parası

D: Çerez parası

Doğru cevap: Kahve Parası

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