Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "TDK'ya göre bahşiş kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: TDK'ya göre bahşiş kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir?

A: Kahve parası

B: Çay parası

C: Diş parası

D: Çerez parası

Doğru cevap: Kahve Parası