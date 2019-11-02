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  • 02.11.2019 23:06
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 23:06

21. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Aylin Kayra'nın velayeti için uğraşıyor!

Star TV ekranlarının büyük bir merakla takip edilen dizisi 20. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Aylin Kayra'nın velayeti için uğraşırken Nejat'ın avukatı durumu mahkemeye taşımanın olumsuz sonuçları olabileceğini söylüyor. Son bölümün ardından . bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. İşte son bölümde yaşananlar...

Yayınlandığı günden bu yana beğenilerek takip edilen Benim Tatlı Yalanım dizisinde bu hafta heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Kayra, Aylin'in annesi olduğu gerçeğiyle yüzleşmekte zorluk yaşadı. Heyecan dolu bölümün ardından Benim Tatlı Yalanım 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu merakla araştırılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aylin, Kayra'nın velayetini alabilmek için harekete geçmiştir. Nejat'ın avukatı durumu mahkemeye taşımanın olumsuz sonuçları olabileceğini söyleyerek, bir orta yol bulmalarını önerir.

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