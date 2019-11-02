Yayınlandığı günden bu yana beğenilerek takip edilen Benim Tatlı Yalanım dizisinde bu hafta heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Kayra, Aylin'in annesi olduğu gerçeğiyle yüzleşmekte zorluk yaşadı. Heyecan dolu bölümün ardından Benim Tatlı Yalanım 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu merakla araştırılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aylin, Kayra'nın velayetini alabilmek için harekete geçmiştir. Nejat'ın avukatı durumu mahkemeye taşımanın olumsuz sonuçları olabileceğini söyleyerek, bir orta yol bulmalarını önerir.