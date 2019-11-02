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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 22:12

Harry Potter serisinde büyücülük becerileri olmayan kişiler için kullanılan genel ad nedir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Harry Potter serisinde büyücülük becerileri olmayan kişiler için kullanılan genel ad nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Harry Potter'da büyücülük becerileri olmayan kişiler için ne denir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Harry Potter serisinde büyücülük becerileri olmayan kişiler için kullanılan genel ad nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Harry Potter serisinde büyücülük becerileri olmayan kişiler için kullanılan genel ad nedir?

A: Muggle

B: Gollum

C: Hedwig

D: Hobbit

Doğru cevap: A: Muggle

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