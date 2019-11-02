Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Harry Potter serisinde büyücülük becerileri olmayan kişiler için kullanılan genel ad nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Harry Potter serisinde büyücülük becerileri olmayan kişiler için kullanılan genel ad nedir?

A: Muggle

B: Gollum

C: Hedwig

D: Hobbit

Doğru cevap: A: Muggle