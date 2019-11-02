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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 23:21

TDK'da geçen atasözüne göre kötü komşu insanı ne sahibi eder?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen geçen atasözüne göre kötü komşu insanı ne sahibi eder?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

TDK'da geçen atasözüne göre kötü komşu insanı ne sahibi eder?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen geçen atasözüne göre kötü komşu insanı ne sahibi eder?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen atasözüne göre kötü komşu insanı ne sahibi eder?

A: Dert

B: Gurbet

C: Gurbet

D: Hacet

Doğru cevap: Hacet

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