TDK'da geçen atasözüne göre kötü komşu insanı ne sahibi eder?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen geçen atasözüne göre kötü komşu insanı ne sahibi eder?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen atasözüne göre kötü komşu insanı ne sahibi eder?

A: Dert

B: Gurbet

C: Gurbet

D: Hacet

Doğru cevap: Hacet