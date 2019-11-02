Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Hangi müzik grubunun solistinin lakabı Kertenkele Kral'dır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Hangi müzik grubunun solistinin lakabı Kertenkele Kral'dır?
A:The Doors
B: Pink Floyd
C: Quenn
D: Metallica
Doğru cevap: A:The Doors
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