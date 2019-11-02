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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 23:15

Hangi müzik grubunun solistinin lakabı Kertenkele Kral'dır?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangi müzik grubunun solistinin lakabı Kertenkele Kral'dır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Hangi müzik grubunun solistinin lakabı Kertenkele Kral'dır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Hangi müzik grubunun solistinin lakabı Kertenkele Kral'dır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi müzik grubunun solistinin lakabı Kertenkele Kral'dır?

A:The Doors

B: Pink Floyd

C: Quenn

D: Metallica

Doğru cevap: A:The Doors

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