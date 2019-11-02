Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Hangi müzik grubunun solistinin lakabı Kertenkele Kral'dır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi müzik grubunun solistinin lakabı Kertenkele Kral'dır?

A:The Doors

B: Pink Floyd

C: Quenn

D: Metallica

Doğru cevap: A:The Doors