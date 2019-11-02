Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır?

A: Al Pacino

B: Robert De Niro

C: Sean Connery

D: Jack Nicholson

Doğru cevap: D: Jack Nicholson