Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır?
A: Al Pacino
B: Robert De Niro
C: Sean Connery
D: Jack Nicholson
Doğru cevap: D: Jack Nicholson
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