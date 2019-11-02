ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Tavla oynarken zarların eşit benek sayısına sahip yüzleri üste gelmişse atılan zar hangisi olamaz?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Tavla oynarken zarların eşit benek sayısına sahip yüzleri üste gelmişse atılan zar hangisi olamaz?

A:Düşeş

B: Pencüse

C: Hepyek

D: Dubara

Doğru cevap: Pencüse