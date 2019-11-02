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  • 02.11.2019 21:35
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 21:35

Kim Milyoner Olmak İster'de , ilk soruda elenerek yarışmaya erken veda etti

’nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacı e sorulan ilk soru,"Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve "22 adam bir topun" şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" oldu. Okan Bey soruya verdiği "Havasını söndürüyor" söndürüyor cevabı ile yarışmadan elendi.


'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacı e sorulan ilk soru,"Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve "22 adam bir topun" şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" oldu. Okan Bey soruya verdiği "Havasını söndürüyor" söndürüyor cevabı ile yarışmadan elendi.


PROGRAMIN FORMATI NEDİR?
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

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