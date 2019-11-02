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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 21:44

Darrin ve Samantha'nın evliliklerini anlatan 1960'lı yılların televizyon dizisinin adı nedir?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster’de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Darrin ve Samantha'nın evliliklerini anlatan 1960'lı yılların televizyon dizisinin adı nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Darrin ve Samantha'nın evliliklerini anlatan dizinin adı ne?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Darrin ve Samantha'nın evliliklerini anlatan 1960'lı yılların televizyon dizisinin adı nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Darrin ve Samantha'nın evliliklerini anlatan 1960'lı yılların televizyon dizisinin adı nedir?

A: Mavi Ay

B: Tatlı Cadı

C: Oz Büyücüsü

D: Dallas

Doğru cevap: Tatlı Cadı

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