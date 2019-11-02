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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 23:13

Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün devlet yönetimi hakkında yazdığı ünlü eseri hangisidir?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster’de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün devlet yönetimi hakkında yazdığı ünlü eseri hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Nizamülmülk'ün devlet yönetimi hakkında yazdığı eseri hangisidir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün devlet yönetimi hakkında yazdığı ünlü eseri hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün devlet yönetimi hakkında yazdığı ünlü eseri hangisidir?

A: Kutadgu Bilig

B: Divan-ı Hikmet

C: Şehname

D: Siyasetname

Doğru cevap: D: Siyasetname

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