ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün devlet yönetimi hakkında yazdığı ünlü eseri hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün devlet yönetimi hakkında yazdığı ünlü eseri hangisidir?

A: Kutadgu Bilig

B: Divan-ı Hikmet

C: Şehname

D: Siyasetname

Doğru cevap: D: Siyasetname