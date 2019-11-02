Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Matbaacılıkta harflerin boyunu gösteren ölçü birimine ne ad verilir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Matbaacılıkta harflerin boyunu gösteren ölçü birimine ne ad verilir?
A:Manşet
B: Punto
C: Kupür
D: Bold
Doğru cevap: Punto
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