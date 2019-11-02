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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 21:50

Kuzey Kore ve Güney Kore hangi yarımadada bulunan ülkelerdir?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster’de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Kuzey Kore ve Güney Kore hangi yarımadada bulunan ülkelerdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Kuzey Kore ve Güney Kore hangi yarımadada bulunur?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Kuzey Kore ve Güney Kore hangi yarımadada bulunan ülkelerdir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Kuzey Kore ve Güney Kore hangi yarımadada bulunan ülkelerdir?

A: İskandinav Yarımadası

B: Kamçatka Yarımadası

C: İber Yarımadası

D: Kore Yarımadası

Doğru cevap: Kore Yarımadası

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