atv'nin Pazar akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi Kimse Bilmez'de, Pilot ve Hüdaverdi senaryo gereği İstanbul'un eşsiz manzarasına karşı dans etti.
atv'nin Pazar akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi Kimse Bilmez'de, Pilot ve Hüdaverdi senaryo gereği İstanbul'un eşsiz manzarasına karşı dans etti.
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