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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 13:05

dizisinde ve 'dan dans şov!

atv’nin Pazar akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi ’de, Pilot ve Hüdaverdi senaryo gereği İstanbul’un eşsiz manzarasına karşı dans etti. Eşsiz ve dev bir prodüksiyonla çekilen çok özel bir sahne için dans eğitimi alan ve , profesyonel dansçılara taş çıkardı.

atv'nin Pazar akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi Kimse Bilmez'de, Pilot ve Hüdaverdi senaryo gereği İstanbul'un eşsiz manzarasına karşı dans etti.

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