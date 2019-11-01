Keremcem (Ali), Özgü Kaya (Sevda), Engin Hepileri (Uygar), Burak Serdar Şanal (Pilot), Zeynep Elçin (Duygu), Zehra Yılmaz (Tuğçe), Kubilay Penbeklioğlu (Köksal), Özlem Başkaya (Hayriye), Ferdi Kurtuldu (Hüdaverdi), Yiğit Koçak (Sinan), Selda Özbek (Meral), Hakan Altıner (İlhan), Timur Ölkebaş (Vedat), Burak Haktanır (Ergin), Onur Dikmen (Sarp), Adnan Biricik (Kurtbey), Beran Özel (Ezgi), Asya Taşkın (Zeynep), Sevtap Özaltun (Özlem) ve Fatma Karanfil (Nilüfer) gibi başarılı oyuncu kadrosuyla Pazar akşamları Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kimse Bilmez 20. bölümde Uygar kabusu bitiyor mu? İşte Kimse Bilmez 20. bölümden ipuçları...

KİMSE BİLMEZ 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uygar'ın hapse girmesiyle tüm sorunların bittiğini düşünen Ali ve Sevda arasında buzlar erir. Yeniden birbirlerine kenetlenen çift Uygar'dan kurtulduklarını düşünür. Uygar ise hapisten çıkmak için Kurtbey'i tehdit eder. Hapisten çıkabilmek için elindeki en önemli kozu kullanmak isteyen Uygar, başarılı olabilecek mi?

Kardeşine kavuşmak için her yolu deneyen Ali, yeni bilgilere ulaşır. Ali'nin gerçekleri öğrenmesinden korkan Kurtbey, onu durdurmak için yeni bir plan hazırlar.

Özlem yıllardır sakladığı büyük sırrını oğluna anlatır. Özlem, Ali'ye olan nefretinden sıyrılıp yeniden Ali'yi sevmeye başlar. Yıllar sonra ikinci kez girdiği Ali'nin hayatından Sevda'yı çıkarabilecek mi?

Öte yandan sevdiği kadınla evlenmek için her yolu deneyen Pilot'un karşısına yeni bir engel çıkar. Üstelik bu engel, İlhan'ın da bilgisi dahilindedir. Pilot ve Duygu aşkı ayakta kalabilecek mi?

KİMSE BİLMEZ 19. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Köksal, yıllar sora Ali ile yüzleşmek ister ama uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanır. Aslında tek isteği, yıllardır vicdanıyla hesaplaştığı Ali'yi korumaktır.

SEVDA NE YAPACAK?

Babasının beklenmedik ölümü karşısında Sevda ne yapacak? Babasının yıllardır taşıdığı sırrı sevdiği adama anlatmak isteyen Sevda, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak?