TÜM KİŞİLERDE BİRİNCİ SIRADA!
Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %8,81 izlenme oranı ve %20,59 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.
TÜM KİŞİLERDE BİRİNCİ SIRADA!
Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %8,81 izlenme oranı ve %20,59 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.
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