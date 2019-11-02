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  • 02.11.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 12:52

Cuma akşamlarının değişmeyen birincisi ''! 19.son bölümü izleyiciyi ekrana kilitledi

ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan , 19. son bölümü ile yine lider... Hem tüm kişilerde hem de sosyal medyada zirvede olan Hercai'nin 19.son bölümüne Reyyan ve Miran'ın öpüşmesi sahnesi damgasını vurdu. ü haberimizden izleyebilirsiniz.

TÜM KİŞİLERDE BİRİNCİ SIRADA!

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %8,81 izlenme oranı ve %20,59 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.

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