Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Acembuselik, hisarbuselik ve sultanibuselik hangi sanat dalıyla ilgili terimlerdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Acembuselik, hisarbuselik ve sultanibuselik hangi sanat dalıyla ilgili terimlerdir?
A: Tiyatro
B: Resim
C: Müzik
D: Bale
Doğru cevap: Müzik
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