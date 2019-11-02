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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 23:42

Acembuselik, hisarbuselik ve sultanibuselik hangi sanat dalıyla ilgili terimlerdir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Acembuselik, hisarbuselik ve sultanibuselik hangi sanat dalıyla ilgili terimlerdir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Sultanibuselik hangi sanat dalıyla ilgili terimlerdir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Acembuselik, hisarbuselik ve sultanibuselik hangi sanat dalıyla ilgili terimlerdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Acembuselik, hisarbuselik ve sultanibuselik hangi sanat dalıyla ilgili terimlerdir?

A: Tiyatro

B: Resim

C: Müzik

D: Bale

Doğru cevap: Müzik

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