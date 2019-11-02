Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Binbir Gece Masalları'nda maceraları anlatılan denizci kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Binbir Gece Masalları'nda maceraları anlatılan denizci kimdir?

A: Ahab

B: Sinbad

C: Piri Reis

D: Cousteau

Doğru cevap: B:Sinbad