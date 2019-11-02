Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Binbir Gece Masalları'nda maceraları anlatılan denizci kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Binbir Gece Masalları'nda maceraları anlatılan denizci kimdir?
A: Ahab
B: Sinbad
C: Piri Reis
D: Cousteau
Doğru cevap: B:Sinbad
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