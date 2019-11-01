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  • 01.11.2019 23:31
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 23:31

95. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalman büyük bir savaş çıkarmak için uğraşıyor

Ekranların sevilen dizisi bu akşam 94. bölümüyle izleyicisi karşısına çıktı. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Zalman savaşın ayak seslerini payitahta yankılatmak için acımasız bir plan yapıyor. Bölümün sona bulmasıyla birlikte izleyiciler Payitaht Abdülhamid 94. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümüne dair detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yeni bölümde Naime kapalı kaldığı bodrum katında olayların sandığından daha büyük olduğunu anlıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Payitaht Abdülhamid 95. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki linkte yer alacak.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YOUTUBE SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid kimyasal silah satan bir tüccarı tutuklamıştır. Zalman savaşın ayak seslerini payitahta yankılatmak için acımasız bir plan yapar. İngiliz sefirini tüccarı serbest bıraktırmak için saraya gönderir.

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