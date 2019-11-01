TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yeni bölümde Naime kapalı kaldığı bodrum katında olayların sandığından daha büyük olduğunu anlıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Payitaht Abdülhamid 95. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki linkte yer alacak.

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid kimyasal silah satan bir tüccarı tutuklamıştır. Zalman savaşın ayak seslerini payitahta yankılatmak için acımasız bir plan yapar. İngiliz sefirini tüccarı serbest bıraktırmak için saraya gönderir.