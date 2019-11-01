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  • 01.11.2019 23:17
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 23:18

530. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Ekip Nadir'e büyük darbe vuruyor!

Yayınlandığı günden bu yana Kanal D ekranlarında ilgi çeken dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde mekanının yakıldığı haberini öğrenen Nadir deliye dönüyor ve bunu yapanın Vladimir olduğunu düşünüyor. İzleyiciler bölümün ardından . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Bu akşam 529. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'da bu hafta ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Selin'in, Seray'ın ölümünü araştırması sonucunda Kudret diye bir adama ulaşıyor. İzleyiciler heyecan dolu bölümün son bulmasıyla birlikte Arka Sokaklar 530. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Polislerimiz gizli görev yürüterek Kolsuz'un mekanına Nadir'in mallarının ineceğini öğrenir ve baskın planları başlar. Mekanının yakıldığı haberini öğrenen Nadir deliye döner. Ve bunu yapanın Vladimir olduğunu düşünür.

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