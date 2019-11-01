Bu akşam 529. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'da bu hafta ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Selin'in, Seray'ın ölümünü araştırması sonucunda Kudret diye bir adama ulaşıyor. İzleyiciler heyecan dolu bölümün son bulmasıyla birlikte Arka Sokaklar 530. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Polislerimiz gizli görev yürüterek Kolsuz'un mekanına Nadir'in mallarının ineceğini öğrenir ve baskın planları başlar. Mekanının yakıldığı haberini öğrenen Nadir deliye döner. Ve bunu yapanın Vladimir olduğunu düşünür.