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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 19:39

. bölüm ! Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkına direnmeyi bırakıyor

. bölüm ! Cuma akşamları izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edilen dizisinin yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde Miran'ın "Senden başka gidecek yerim yok ki Reyyan!" sözleri dikkat çekerken bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında direnmeyi bırakıyor. ATV canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim ediyor. Yaşanan bu olayın ardından dizide ortalık iyice karışmaya başlıyor. Peki, Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar.

MİRAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır.

ESMA MEKTUBU VERİYOR

Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder.

HAZAR GERÇEKLERİ İSPATLAYABİLECEK Mİ?

Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?

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