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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 16:28

birincisi kim oldu? 1 Kasım haftanın finalinde Gelinim Mutfakta'dan kim elendi?

Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı 'da haftanın final bölümünde hangi ismin elendiği merak konusu oldu. Yarışmayla ilgili detayları yakından takip eden izleyiciler bugün kim oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 1 Kasım haftanın finalinde Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte haftanın finalinde yaşananlar...

Haftaiçi her gün izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilen Gelinim Mutfakta haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlgiyle izlenen programda haftanın finalinde hangi ismin elendiği ve hangi ismin birinci olduğu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'da bugün yaşanan gelişmeler programı kaçıran izleyiciler tarafından araştırılıyor. Şimdilerde programın izleyicileri Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Kasım haftanın finalinde Gelinim Mutfakta'dan kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alıp yarışmaya veda eden gelin 42 puanla Fadime oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Programda 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 71 puanla Melike oldu.

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