Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 145. bölüm canlı izle! Altan Hızır'ın dostlarına saldırıyor

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ATV ekranlarında salı akşamı izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 145. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer.

FEYYAZ'IN ÖFKESİ SÜRÜYOR

Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir.

HIZIR YALNIZ VE SAVUNMASIZ KALIYOR

Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar.

HIZIR'IN DOSTLARI TEHLİKEDE

İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur.

ŞAHİN AĞA'YA NE OLACAK?

Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır'ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa'nın gözlerinin önünde alınması olacaktır.