Neşeli Günler filmi bu akşam bir kez daha izleyicisiyle buluştu. Türk sinemasının usta oyuncularının rol aldığı filmle ilgili detaylar izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Neşeli Günler filmi ne zaman ve nerede çekildi en çok araştırılan sorular arasında bulunuyor. İşte Neşeli Günler filmine dair bilgiler...

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler filmi 1978 yapımı bir Türk filmidir. Film İstanbul'da çekilmiştir. Turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul - Kazım Bey

Adile Naşit - Saadet Hanım

Şener Şen - Ziya

Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım

Ayşen Gruda - Nilgün

Ahmet Sezerel - Uğur

Oya Aydoğan - Zeynep

İhsan Yüce - Nazif Efendi

Ali Sururi - Uğur'un Babası

Gülşen Gürsoy - Mehtap

Feridun Şavlı - Yaşar

Ahmet Arıman - Ömer

Yaman Coşkun - Ahmet

Tamer Şahin - Mehmet

Necati Aslan - Tuncay

Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki Adam

Ekrem Dümer - Komiser

Doğu Erkan - Uğur'un Annesi

Yaşar Şener - Nikah Memuru

Nuri Tuğ - Kamil Abi

Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu

NEŞELİ GÜNLER KONUSU

Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hallerinde bir çifttir. 6 çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine evde bu yüzden tartışmaya başlarlar. Tartışma büyür. Sonunda Kazım Efendi üç çocuğunu da alır ve evi terk eder. Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulurlar ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.