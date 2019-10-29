Neşeli Günler filmi bu akşam bir kez daha izleyicisiyle buluştu. Türk sinemasının usta oyuncularının rol aldığı filmle ilgili detaylar izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Neşeli Günler filmi ne zaman ve nerede çekildi en çok araştırılan sorular arasında bulunuyor. İşte Neşeli Günler filmine dair bilgiler...
NEŞELİ GÜNLER FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Neşeli Günler filmi 1978 yapımı bir Türk filmidir. Film İstanbul'da çekilmiştir. Turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir.
NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI
Münir Özkul - Kazım Bey
Adile Naşit - Saadet Hanım
Şener Şen - Ziya
Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım
Ayşen Gruda - Nilgün
Ahmet Sezerel - Uğur
Oya Aydoğan - Zeynep
İhsan Yüce - Nazif Efendi
Ali Sururi - Uğur'un Babası
Gülşen Gürsoy - Mehtap
Feridun Şavlı - Yaşar
Ahmet Arıman - Ömer
Yaman Coşkun - Ahmet
Tamer Şahin - Mehmet
Necati Aslan - Tuncay
Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki Adam
Ekrem Dümer - Komiser
Doğu Erkan - Uğur'un Annesi
Yaşar Şener - Nikah Memuru
Nuri Tuğ - Kamil Abi
Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu
NEŞELİ GÜNLER KONUSU
Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hallerinde bir çifttir. 6 çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine evde bu yüzden tartışmaya başlarlar. Tartışma büyür. Sonunda Kazım Efendi üç çocuğunu da alır ve evi terk eder. Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulurlar ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.
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