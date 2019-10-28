Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 28.10.2019 23:33
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 23:50

Neuchatel Xamax'a ilk maçta 3-0 yenilen Galatasaray 2. maçı hangi skorla kazandı?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "1988'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsviçre takımı Neuchâtel Xamax'a ilk maçta 3-0 yenilen Galatasaray, 2. maçı hangi skorla kazanarak çeyrek finale yükselmiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

GS Neuchatel Xamax'ı maçını hangi skorla kazanmıştır?

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kim Olmak İster'de yarışmacıya merak edilen bir soru yöneltildi. Soruda, "1988'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsviçre takımı Neuchâtel Xamax'a ilk maçta 3-0 yenilen Galatasaray, 2. maçı hangi skorla kazanarak çeyrek finale yükselmiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1988'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsviçre takımı Neuchâtel Xamax'a ilk maçta 3-0 yenilen Galatasaray, 2. maçı hangi skorla kazanarak çeyrek finale yükselmiştir?

A: 4-0

B: 5-0

C: 6-0

D: 7-0

Doğru cevap: B: 5-0

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriNeuchatel Xamax'a ilk maçta 3-0 yenilen Galatasaray 2. maçı hangi skorla kazandı?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri