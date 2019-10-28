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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 22:40

Şener Şen'in oynadığı Züğürt Ağa ve Selamsız Bandosu filmlerinin yönetmeni kimdir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Şener Şen'in oynadığı Züğürt Ağa ve Selamsız Bandosu filmlerinin yönetmeni kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Züğürt Ağa filminin yönetmeni kimdir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Şener Şen'in oynadığı Züğürt Ağa ve Selamsız Bandosu filmlerinin yönetmeni kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Soru: Şener Şen'in oynadığı Züğürt Ağa ve Selamsız Bandosu filmlerinin yönetmeni kimdir?

A: Yavuz Tuğrul

B: Atıf Yılmaz

C: Nesli Çölgeçen

D: Zeki Ökten

Doğru Cevap: C: Nesli Çölgeçen

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