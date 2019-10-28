Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Şener Şen'in oynadığı Züğürt Ağa ve Selamsız Bandosu filmlerinin yönetmeni kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
Soru: Şener Şen'in oynadığı Züğürt Ağa ve Selamsız Bandosu filmlerinin yönetmeni kimdir?
A: Yavuz Tuğrul
B: Atıf Yılmaz
C: Nesli Çölgeçen
D: Zeki Ökten
Doğru Cevap: C: Nesli Çölgeçen
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