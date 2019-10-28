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  • 28.10.2019 22:46
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 22:49

Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde bekleyen kişilere ne denir?

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kim Olmak İster'de yarışmacıya merak edilen bir soru yöneltildi. Soruda, "Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyicilere ne ad verilir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Osmanlı Devleti'nde yangınları haber verenler kimlerdir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyicilere ne ad verilir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Soru: Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyicilere ne ad verilir?

A: Köşklü

B: Saraylı

C: Kuleli

D: Odalı

Doğru Cevap: Köşklü

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