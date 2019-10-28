Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde bekleyen kişilere ne denir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyicilere ne ad verilir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Soru: Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyicilere ne ad verilir?

A: Köşklü

B: Saraylı

C: Kuleli

D: Odalı

Doğru Cevap: Köşklü