Kraliçe II. Elizabeth'in sahibi olduğu geceleri su yatağında uyuyan hayvanlar hangileridir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Kraliçe II. Elizabeth'in sahibi olduğu, bazılarının soyu Kraliçe Victoria dönemine uzanan, sayıları 160'dan fazla olan ve geceleri su yatağında uyuyan hayvanlar hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Soru: Kraliçe II. Elizabeth'in sahibi olduğu, bazılarının soyu Kraliçe Victoria dönemine uzanan, sayıları 160'dan fazla olan ve geceleri su yatağında uyuyan hayvanlar hangisidir?

A: Köpek

B: İnek

C: Kuğu

D: At

Doğru Cevap: B: İnek