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  • 28.10.2019 12:51
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 12:59

son set gününde duygusal anlar! Sen Anlat Karadeniz final bölümü ne zaman?

Atv'nin 3 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi 'in son setinde duygusal anlar yaşandı. Kadına yönelik şiddete hayır diyen Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat karakteri tarafından psikolojik ve fiziksel şiddet gören Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, veda sırasında dizinin çocuk oyuncusu Demir Birinci'ye uzun süre sarıldı. Sen Anlat Karadeniz'in son set günü duygusal anlara sahne oldu.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Öykü Gürman gibi başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan Atv'nin sevilen dizisi 'in final bölümü çekildi. 3 sezondur devam eden Sen Anlat Karadeniz final bölümü merak konusu olurken, son set gününde duygusal anlar yaşandı. Dizinin çocuk oyuncusu Demir Birinci, başrol oyuncu İrem Helvacıoğlu'na sarılıp uzun uzun vedalaştı. O sırada diğer set çalışanlarının da gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı.

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"BİZ ÇOK GÜZEL BİR AİLEYİZ"

Demir Birinci sosyal medya hesabından şu sözlerle veda etti: "Biz çok güzel bir aileyiz ki ya. Bazı anlar vardır sonsuza dek kalbinde kalsın istersin, çok özel çok kıymetlidirler. Yolculuğumuzun başından beri bizimle yürüyen sizlerle zaman zaman bu anları paylaşmaya çalıştık. Bu da yağmurlu bir Trabzon gününden, en biz, en yürek burkan, en samimilerinden.. Hepiniz Demir'in abisi, ablası, arkadaşı, ailesi oldunuz. Yaptığınız her şey kalbimizde, yürekten teşekkürler."

SEN ANLAT KARADENİZ NE ZAMAN FİNAL OLACAK?

ATV'nin Çarşamba akşamları yayınlanan sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in final bölümü çekimleri sona erdi. Sen Anlat Karadeniz 13 Kasım'da final yapacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 62. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.

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