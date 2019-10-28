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  • 28.10.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 11:15

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm fragmanı: Sana verecek bir canımız var hadi al da görelim!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm fragmanı izleyicide şok etkisi yarattı. 5. sezonda da Salı günlerinin vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm ile yine izleyicisine soluksuz anlar yaşatacak. İhanete uğradığını düşünen Sevda intikam için yanıp tutuşurken Hızır, dört bir yandan darbe alacak! İşte EDHO 145. bölüm fragmanından ipuçları...

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