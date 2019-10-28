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  • 28.10.2019 23:13
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 23:13

74. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Yamaç'ın hamlesi gerilimi tırmandıracak!

ekranlarında pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan 'da bu hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Yeni bölümde Çizgili Kenan’ın oğlu Dağhan, Murtaza’dan yardım istiyor ve Koçovalıları en zayıf anlarında vurmayı planlıyor. Bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

Çukur 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi akşamı Çukur dizisi 73. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan Çukur'da yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde art arda yanlış yanlış adımlar atan Akın, Yamaç tarafından kovulunca Çukur'da bütün dengeler değişiyor. İzleyiciler şimdi Çukur 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çizgili Kenan'ın oğlu Dağhan, Murtaza'dan yardım isteyecek ve Koçovalıları en zayıf anlarında vurmayı planlayacak.

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