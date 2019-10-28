Pazartesi akşamı Çukur dizisi 73. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan Çukur'da yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde art arda yanlış yanlış adımlar atan Akın, Yamaç tarafından kovulunca Çukur'da bütün dengeler değişiyor. İzleyiciler şimdi Çukur 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çizgili Kenan'ın oğlu Dağhan, Murtaza'dan yardım isteyecek ve Koçovalıları en zayıf anlarında vurmayı planlayacak.