Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisi Family Guy adlı çizgi filmdeki konuşan köpeğin adıdır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Soru: Hangisi Family Guy adlı çizgi filmdeki konuşan köpeğin adıdır?

A: Brian Griffin

B: Charlie Brown

C: Değerli

D: Azman

Doğru Cevap: A: Brian Griffin