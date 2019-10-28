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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 22:22

Hangisi adlı çizgi filmdeki konuşan köpeğin adıdır?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisi adlı çizgi filmdeki konuşan köpeğin adıdır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Family Guy adlı çizgi filmdeki konuşan köpeğin adı ne?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisi adlı çizgi filmdeki konuşan köpeğin adıdır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Soru: Hangisi Family Guy adlı çizgi filmdeki konuşan köpeğin adıdır?

A: Brian Griffin

B: Charlie Brown

C: Değerli

D: Azman

Doğru Cevap: A: Brian Griffin

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